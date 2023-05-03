Идеально раскрывает вкус: оригинальный рецепт котлет с корицей

Как оказывается, корицу можно добавлять не только в выпечку, но и в мясные блюда. Она отлично подчеркивает вкус мяса.

Лучше всего использовать натуральные палочки корицы, они имеют более яркий вкус по сравнению с порошком. Котлеты с корицей обладают пикантным ароматом и сладковато-пряным вкусом.

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Ингредиенты:

– куриный фарш – 500 г;

– лук репчатый – 2 шт.;

– батон, ломтик – 2 шт.;

– соль по своему вкусу;

– корица молотая – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Замочите батон в воде или молоке на 5 минут.

2. Порежьте лук на четыре части.

3. Измельчите отжатый хлеб и лук блендером.

4. Добавьте хлебно-луковую смесь в фарш. Посолите и добавьте специи.

5. Сформируйте котлеты, выложите на разогретую и смазанную маслом скороводку.

6. Жарьте на небольшом огне до золотистой корочки.

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