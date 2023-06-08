Идея для диетического питания: рецепт овощного рагу

Овощное рагу – классическое летнее блюдо, наполненное ароматами овощей и специй. Есть разные вариации рагу, но на этот раз мы приготовим легкий овощной вариант.

Ингредиенты:

– кабачки – 1 шт;

– баклажан – 1 шт;

– шампиньоны - 260 гр;

– перец сладкий – 1 шт;

– репчатый лук – 1 шт;

– зеленый лук - 3-4 пера;

– копченая молотая паприка – 0.5 ч.л;

– чеснок сушеный – 1\3 ч.л;

– масло подсолнечное;

– соль, перец – по вкусу.

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Способ приготовления:

1. Очистите лук, нарежьте кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Вымойте перец, удалите семена, нарежьте кубиками и добавьте к луку. Жарьте 2 минуты.

2. Баклажан очистите, нарежьте и добавьте к другим овощам. Готовьте 5 минут.

3 Вымойте и почистите грибы, нарежьте пластинами. Добавьте к овощам и тушите до выпаривания воды. Добавьте специи, соль и перец. Перемешайте и тушите на маленьком огне еще 2-3 минуты.

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