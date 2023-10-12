Игоревич или Игоревич: Авраменко объяснил, как правильно
Александр Авраменко, известный учитель и языковед, объяснил, что многие украинцы неправильно образуют отчество от имени Игр из-за последних изменений украинского правописания.
В своем видеоуроке Авраменко рассказал подробнее об этих изменениях в правописании и выделил одно из самых важных среди них.
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Он задал вопрос украинцам, знают ли они, как правильно образовать отчество от имени Игоря, и предложил три варианта ответов для размышлений:
- Игоревич;
- Игоревич;
- Игоревич.
Неожиданно для многих, верным вариантом является "Игоревич", как объяснил языковед. Он объяснил это тем, что имя Игр является существительным мягкой группы, поэтому правильно употреблять форму "Игоревич" вместо "Игоревич". А с 2019 это касается и паспортов украинцев.
Таким образом, аналогичным образом образуется и отчество от имени Лазаря. Правильно говорить "Лазаревич," а не "Лазаревич."
Напомним, мы уже писали, как правильно писать – поезд или поезд.
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