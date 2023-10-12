Ігорович чи Ігоревич: Авраменко пояснив, як правильно
Олександр Авраменко, відомий вчитель та мовознавець, пояснив, що багато українців неправильно утворюють по батькові від імені Ігор через останні зміни українського правопису.
У своєму відеоуроці Авраменко розповів докладніше про ці зміни в правописі і виділив одну з найважливіших серед них.
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Він поставив питання українцям, чи знають вони, як правильно утворити по батькові від імені Ігора, і запропонував три варіанти відповідей для роздумів:
- Ігорович;
- Ігоревич;
- Ігорьович.
Неочікувано для багатьох, вірним варіантом є "Ігорьович," як пояснив мовознавець. Він пояснив це тим, що ім'я Ігор є іменником м'якої групи, тому правильно вживати форму "Ігорьович" замість "Ігорович". А з 2019 року це стосується і паспортів українців.
Таким чином, аналогічним чином утворюється і по батькові від імені Лазар. Правильно казати "Лазарьович," а не "Лазарович."
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