'Игра в кальмара' возвращается: Netflix показал тизер второго сезона

Поклонники одного из самых популярных сериалов Netflix наконец-то дождались долгожданной новости. Стриминговый сервис официально объявил дату премьеры второго сезона " Игры в кальмара" – 26 декабря 2024 года.

Кроме того, создатели сериала поделились некоторыми интригующими деталями. В частности, зрители увидят главного героя Сон Ги Хуна, который после событий первого сезона готов к мести.

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Кроме того, Netflix опубликовал обращение режиссера, сценариста и исполнительного продюсера шоу Хвана Дон Хека. Он отметил, что с момента выхода первого сезона прошло три года. Зрители снова увидят Сон Ги Хуна, который в финале первого сезона поклялся отомстить, а также возвращение фронтмена, который окажется более сложным соперником, чем раньше.

Хван Дон Хек также добавил, что конфликт между этими персонажами продолжится в финальном третьем сезоне, премьера которого намечена на следующий год.

Напомним, что первый сезон "Игры в кальмара" вышел 17 сентября 2021 года и за короткое время стал самым популярным сериалом на Netflix, поднимая важные вопросы экономической нестабильности, отозвавшейся во многих странах мира.

Ранее была названа дата выхода фильма "Аватар: Огонь и пепел".

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