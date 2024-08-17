'Гра у кальмара' повертається: Netflix показав тизер другого сезону

Шанувальники одного з найпопулярніших серіалів Netflix нарешті дочекалися довгоочікуваної новини. Стримінговий сервіс офіційно оголосив дату прем'єри другого сезону "Гри в кальмара" – 26 грудня 2024 року.

Крім того, творці серіалу поділилися деякими інтригуючими деталями. Зокрема, глядачі побачать головного героя Сон Гі Хуна, який після подій першого сезону готовий до помсти.

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Крім того, Netflix опублікував звернення режисера, сценариста та виконавчого продюсера шоу Хвана Дон Хека. Він зазначив, що з моменту виходу першого сезону пройшло вже три роки. Глядачі знову побачать Сон Гі Хуна, який у фіналі першого сезону заприсягся помститися, а також повернення фронтмена, який виявиться складнішим суперником, ніж раніше.

Хван Дон Хек також додав, що конфлікт між цими персонажами продовжиться у фінальному третьому сезоні, прем'єра якого запланована на наступний рік.

Нагадаємо, що перший сезон "Гри в кальмара" вийшов 17 вересня 2021 року і за короткий час став найпопулярнішим серіалом на Netflix, піднімаючи важливі питання економічної нестабільності, яка відгукнулася у багатьох країнах світу.

Раніше була названа дата виходу фільму "Аватар: Вогонь і попіл".

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