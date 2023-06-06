"Их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли": Зеленский отреагировал на подрыв Каховской ГЭС и собирает экстренное заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрушение дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами свидетельствует о необходимости немедленного изгнания их с территории Украины. Глава государства опубликовал видеозапись в своих социальных сетях.

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"Русские террористы, разрушая дамбу Каховской ГЭС, лишь подтверждают перед всем миром, что они должны быть изгнаны из каждого уголка украинской земли. Нельзя им разрешить ни одного метра, поскольку каждый метр они используют для распространения террора. Только победа Украины принесет нам безопасность. Эта победа будет. Ни вода, ни ракеты, ни какие-либо другие средства не смогли остановить Украину", – отметил Зеленский в своем сообщении.

Президент подчеркнул, что все службы работают над разрешением этой ситуации. Он также подтвердил сообщение Алексея Данилова о созыве Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупационные войска взрывали дамбу Каховской гидроэлектростанции.

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