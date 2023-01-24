Имеет "магическое" значение: назван цвет для каждого знака зодиака, который подарит счастье в любви
Любовь – прекрасное чувство, которое окрыляет людей и мотивирует на большие свершения. Однако не всегда жизнь играет только яркими красками, бывает так, что отношения не складываются и кажется, что наступила "черная полоса".
По словам астрологов, в таком случае будет иметь значение даже цвет одежды, в котором отправляетесь на свидание. Правильный оттенок создаст нужную ауру и привлечет счастье. Узнайте, какой цвет будет "магическим" для вас!
Овен – красный.
Телец – синий.
Близнецы – золотой.
Рак – бежевый.
Лев – серебристый.
Дева – синий.
Весы – серебристый.
Скорпион – желтый.
Стрелец – белый.
Козерог – зеленый.
Водолей – оранжевый.
Рыбы – сиреневый.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.
В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.