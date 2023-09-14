Имеют ли льготники право на получение субсидии: ответ ПФУ

Согласно украинскому законодательству, при рассмотрении дела о назначении субсидии для оплаты коммунальных услуг учитываются все доходы семьи. Однако важно отметить, что льготные выплаты не всегда включаются в декларацию.

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Некоторым гражданам в Украине предоставляется льготная выплата в размере 10 пенсий, известная как "льгота на пособие при наступлении инвалидности". Эту выплату может получить лицо, имеющее право на досрочный выход на заслуженный отдых, но не воспользовалось им. Об этом пишут в ПФУ.

Граждане, получающие льготную выплату, могут подавать заявление на назначение субсидии для оплаты коммунальных услуг. Согласно действующему законодательству некоторые социальные денежные пособия могут не учитываться при заполнении декларации о доходах.

Субсидию на оплату коммунальных услуг могут получить малообеспеченные лица, которые самостоятельно не могут оплатить свои счета за коммунальные услуги. Льготы на коммунальные услуги могут быть предоставлены владельцам жилья или их арендаторам.

При рассмотрении заявления на субсидию учитываются следующие факторы:

Площадь жилого помещения. Количество человек в семье. Возраст детей в семье. Размер дохода семьи. Другие льготы, свидетельствующие о малообеспеченности семьи.

Также важно отметить, что переселенцы имеют право на субсидию и для них действует упрощенная процедура оформления этих льгот, не требуя дополнительного договора аренды для указания адреса проживания.

Оформить субсидию можно как онлайн, так и офлайн. Для этого необходимо подать следующие документы:

Заявление (образец заполнения доступен на веб-сайте). Декларация о доходах, в которой указаны все денежные поступления семьи. Удостоверение личности. Договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье.

Заявление можно подать в Пенсионный фонд Украины или ближайший Центр предоставления административных услуг. Также эту процедуру можно выполнить через веб-портал Пенсионного фонда.

Важно отметить, что льготы на коммунальные услуги не начисляются автоматически при подаче заявления. Назначение субсидии зависит от результатов проверки поданных документов.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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