Чи мають пільговики право на отримання субсидії: відповідь ПФУ

Згідно з українським законодавством, при розгляді справи про призначення субсидії для оплати комунальних послуг, враховуються всі доходи сім'ї. Проте, важливо зазначити, що пільгові виплати не завжди включаються до декларації.

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Деяким громадянам в Україні надається пільгова виплата у розмірі 10 пенсій, відома як "пільга на допомогу при настанні інвалідності". Цю виплату може отримати особа, яка має право на достроковий вихід на заслужений відпочинок, але не скористалася ним. Про це пишуть у ПФУ.

Громадяни, які отримують пільгову виплату, також можуть подавати заяву на призначення субсидії для оплати комунальних послуг. Згідно з чинним законодавством, деякі соціальні грошові допомоги можуть не враховуватися при заповненні декларації про доходи.

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Субсидію на оплату комунальних послуг можуть отримати малозабезпечені особи, які самостійно не можуть оплатити свої рахунки за комунальні послуги. Пільги на комунальні послуги можуть бути надані власникам житла або їх орендарям.

При розгляді заяви на субсидію враховуються такі фактори:

Площа житлового приміщення. Кількість осіб у сім'ї. Вік дітей у сім'ї. Розмір доходу сім'ї. Інші пільги, що свідчать про малозабезпеченість сім'ї.

Також важливо зазначити, що переселенці мають право на субсидію, і для них діє спрощена процедура оформлення цих пільг, не вимагаючи додаткового договору оренди для вказання адреси проживання.

Оформити субсидію можна як онлайн, так і офлайн. Для цього потрібно подати наступні документи:

Заява (зразок заповнення доступний на веб-сайті). Декларація про доходи, в якій вказані всі грошові надходження сім'ї. Посвідчення особи. Договір оренди або свідоцтво про право власності на житло.

Заяву можна подати до Пенсійного фонду України або найближчого Центру надання адміністративних послуг. Також цю процедуру можна виконати через веб-портал Пенсійного фонду.

Важливо зауважити, що пільги на комунальні послуги не нараховуються автоматично при подачі заяви. Призначення субсидії залежить від результатів перевірки поданих документів.

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