Имеют ли право украинцы, работавшие за границей на украинскую пенсию

Украинцы, имеющие трудовой стаж за границей, могут рассчитывать на пенсию в Украине. Однако для этого нужно подать отдельное заявление в Пенсионный фонд, подтверждающее, что они не получают пенсионные выплаты в другой стране. Такое требование возникло после обновления правительством порядка назначения пенсий в мае.

Это заявление касается граждан, работавших за пределами Украины, в частности в СССР до 1991 года, были на временных заработках или официально трудоустроены за границей. Также она необходима всем имеющим иностранный трудовой стаж и считает, что его могли учесть в других государствах для начисления пенсии. Об этом пишет 24 tv.ua.

В заявлении будущий пенсионер должен подтвердить, что не получает пенсию ни в какой другой стране, не состоит там на учете как пенсионер и не обращался за назначением пенсии за пределами Украины. Документ подается лично, но в нотариальном удостоверении не нуждается.

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Подать заявление можно в один из сервисных центров Пенсионного фонда или онлайн через портал электронных услуг ПФУ или приложение "Действие". Для этого необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи, выбрать тип заявления, прикрепить сканированные копии документов, а также добавить подтверждение об отсутствии пенсии за границей.

Следует отметить, что в настоящее время в Украине могут засчитывать годы работы за границей даже в случае отсутствия двустороннего соглашения между государствами.

Раньше мы рассказывали, может ли человек, никогда не работавший, рассчитывать на пенсию в Украине.

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