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Имеют ли право украинцы, работавшие за границей на украинскую пенсию

Цихоцкая Мария

Имеют ли право украинцы, работавшие за границей на украинскую пенсию
Украинцы, имеющие трудовой стаж за границей, могут рассчитывать на пенсию в Украине

Украинцы, имеющие трудовой стаж за границей, могут рассчитывать на пенсию в Украине. Однако для этого нужно подать отдельное заявление в Пенсионный фонд, подтверждающее, что они не получают пенсионные выплаты в другой стране. Такое требование возникло после обновления правительством порядка назначения пенсий в мае.

Это заявление касается граждан, работавших за пределами Украины, в частности в СССР до 1991 года, были на временных заработках или официально трудоустроены за границей. Также она необходима всем имеющим иностранный трудовой стаж и считает, что его могли учесть в других государствах для начисления пенсии. Об этом пишет 24 tv.ua.

В заявлении будущий пенсионер должен подтвердить, что не получает пенсию ни в какой другой стране, не состоит там на учете как пенсионер и не обращался за назначением пенсии за пределами Украины. Документ подается лично, но в нотариальном удостоверении не нуждается.

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Подать заявление можно в один из сервисных центров Пенсионного фонда или онлайн через портал электронных услуг ПФУ или приложение "Действие". Для этого необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи, выбрать тип заявления, прикрепить сканированные копии документов, а также добавить подтверждение об отсутствии пенсии за границей.

Следует отметить, что в настоящее время в Украине могут засчитывать годы работы за границей даже в случае отсутствия двустороннего соглашения между государствами.

Раньше мы рассказывали, может ли человек, никогда не работавший, рассчитывать на пенсию в Украине.

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