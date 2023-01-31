Имеют ли украинцы, потерявшие работу, право на субсидию

Имеют ли украинцы право на субсидию при потере работы

Из-за полномасштабного нападения россии в Украине продолжается военное положение, из-за чего продолжается повышение цен на различные услуги и товары. К тому же, некоторые люди потеряли работу и рассчитывают только на социальную помощь от государства.

Могут ли такие украинцы получить субсидию по безработице, рассказала глава отдела Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Ольга Мищенко. По ее словам, потеря работы не означает, что человек сразу потеряет любую возможность на получение социальных выплат.

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Ольга Мищенко отметила, что в феврале произойдет изменение начисления субсидий. Эта помощь от государства будет доступна для многих категорий граждан, в частности тех, кто не трудоустроен, или потерявших свое место работы.

Из-за военного положения для безработных действуют несколько смен. Те, кто состоит на учете в центре занятости, могут не собирать документы по собственным доходам за последние полгода. Размер субсидии будет рассчитываться из суммы социальной помощи.

Оставшиеся без работы Украинцы могут получить положительный ответ на заявку о начислении субсидии сразу после подачи заявления.

Напомним, что некоторые категории украинцев рискуют остаться без помощи на оплату коммунальных услуг.

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