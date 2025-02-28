Индексация пенсий: кто получит повышение с 1 марта
Кабинет Министров принял постановление об индексации пенсионных и страховых выплат в 2025 году. Перерасчет коснется пенсионеров, вышедших на пенсию до 31 декабря 2024 года, с коэффициентом повышения 1,115.
Индексация охватит получателей пенсий по солидарной системе, бывших военнослужащих, чернобыльцев, лиц с пенсией за особые заслуги, а также бывших государственных служащих и ученых. Об этом пишет РБК.
Для граждан, вышедших на пенсию за последние четыре года, установлены следующие коэффициенты индексации:
- 2021 год - 1,0575
- 2022 год - 1,046
- 2023 год - 1,0345
- 2024 год - 1,023
Максимальная надбавка в результате пересчета не будет превышать 1500 гривен. Если повышение пенсии составляет менее 100 гривен, будет установлена доплата до этого уровня.
Пересчет для работающих пенсионеров
С 1 апреля 2025 г. без дополнительных обращений будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом их обновленного страхового стажа. По данным Минсоцполитики, это будет касаться 629 тысяч человек.
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Прибавки для пожилых пенсионеров
- Пенсионеры в возрасте 65+ (неработающие, со страховым стажем 35 лет для мужчин и 30 для женщин), получающие пенсию менее 3758 грн, получат доплату до этого уровня.
- Лица в возрасте 80+, со страховым стажем 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин получат аналогичную доплату до 3758 грн.
- Пенсионеры в возрасте 70–80 лет, имеющие полный страховой стаж, получат доплату до 3613 грн.
- Лица младше 70 лет, которые отвечают аналогичным требованиям по стажу, получат доплату до 3323 грн.
- Другие неработающие пенсионеры, чья пенсия ниже 3038 грн., также получат соответствующую доплату.
Для пенсионеров 70-80 лет с неполным страховым стажем размер доплаты будет рассчитываться пропорционально имеющимся годам работы исходя из уровня 3613 грн. В то же время пенсионная выплата для лиц в возрасте 75–80 лет со страховым стажем от 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин не может быть ниже 3613 грн.
Напомним, в ПФУ утвердили главный показатель, от которого зависит индексация пенсий в 2025 году.
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