Индексация пенсий: кто получит повышение с 1 марта

Кабинет Министров принял постановление об индексации пенсионных и страховых выплат в 2025 году. Перерасчет коснется пенсионеров, вышедших на пенсию до 31 декабря 2024 года, с коэффициентом повышения 1,115.

Индексация охватит получателей пенсий по солидарной системе, бывших военнослужащих, чернобыльцев, лиц с пенсией за особые заслуги, а также бывших государственных служащих и ученых. Об этом пишет РБК.

Для граждан, вышедших на пенсию за последние четыре года, установлены следующие коэффициенты индексации:

2021 год - 1,0575

2022 год - 1,046

2023 год - 1,0345

2024 год - 1,023

Максимальная надбавка в результате пересчета не будет превышать 1500 гривен. Если повышение пенсии составляет менее 100 гривен, будет установлена доплата до этого уровня.

Пересчет для работающих пенсионеров

С 1 апреля 2025 г. без дополнительных обращений будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом их обновленного страхового стажа. По данным Минсоцполитики, это будет касаться 629 тысяч человек.

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Прибавки для пожилых пенсионеров

Пенсионеры в возрасте 65+ (неработающие, со страховым стажем 35 лет для мужчин и 30 для женщин), получающие пенсию менее 3758 грн, получат доплату до этого уровня.

Лица в возрасте 80+, со страховым стажем 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин получат аналогичную доплату до 3758 грн.

Пенсионеры в возрасте 70–80 лет, имеющие полный страховой стаж, получат доплату до 3613 грн.

Лица младше 70 лет, которые отвечают аналогичным требованиям по стажу, получат доплату до 3323 грн.

Другие неработающие пенсионеры, чья пенсия ниже 3038 грн., также получат соответствующую доплату.

Для пенсионеров 70-80 лет с неполным страховым стажем размер доплаты будет рассчитываться пропорционально имеющимся годам работы исходя из уровня 3613 грн. В то же время пенсионная выплата для лиц в возрасте 75–80 лет со страховым стажем от 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин не может быть ниже 3613 грн.

Напомним, в ПФУ утвердили главный показатель, от которого зависит индексация пенсий в 2025 году.

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