Индийский лунный аппарат обнаружил "движение" на Луне впервые с 1970-х годов

Индийская миссия Chandrayaan-3 возможно зафиксировала первые сейсмические данные на Луне с 1970-х годов, если подтвердится, что эти данные естественны. Это событие имеет большое значение для ученых, поскольку оно может помочь раскрыть тайны строения внутренних слоев Луны.

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Сейсмические данные были зафиксированы бортовым инструментом лунной сейсмической активности (ILSA) посадочного модуля Vikram, пишет Sciense Alert. Этот инструмент, использующий новейшие технологии микроэлектромеханических систем (MEMS), нашел сейсмические шумы, включая колебания, вызванные движением марсохода Pragyan по поверхности Луны.

Однако, кроме сейсмических данных, ILSA также зарегистрировал возможные природные явления, такие как землетрясения или ушибы. Ученые пока не могут точно определить природу этих явлений и расследуют их источник.

Это значимый момент, поскольку лучшие сейсмические данные о Луне были получены более полувека назад благодаря программе "Аполлон". С момента этих миссий ученые имели ограниченные знания о сейсмической активности Луны и новые данные могут значительно расширить их понимание.

Понимание сейсмической активности Луны имеет большое значение для исследования ее строения и внутренней структуры. Это поможет ученым лучше понять, как устроены желудки Луны и другие геологические аспекты ее развития.

Индийская миссия Chandrayaan-3 также провела другие научные наблюдения и обнаружила первые элементы на южном полюсе Луны. Однако сейчас посадочный аппарат и марсоход находятся в спящем режиме через ночь на Луне, когда отсутствует солнечная энергия для зарядки батарей. Они планируют продолжить свои исследования 22 сентября после пробуждения.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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