Індійський місячний апарат виявив "рух" на Місяці вперше з 1970-х років

Індійська місія Chandrayaan-3 можливо зафіксувала перші сейсмічні дані на Місяці з 1970-х років, якщо підтвердиться, що ці дані є природними. Ця подія має велике значення для науковців, оскільки вона може допомогти розкрити таємниці будови внутрішніх шарів Місяця.

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Сейсмічні дані були зафіксовані бортовим інструментом місячної сейсмічної активності (ILSA) посадкового модуля Vikram, пише Sciense Alert. Цей інструмент, який використовує новітні технології мікроелектромеханічних систем (MEMS), виявив сейсмічні шуми, включаючи коливання, спричинені рухом марсохода Pragyan по поверхні Місяця.

Проте, окрім сейсмічних даних, ILSA також зареєстрував можливі природні явища, такі як землетруси або удари. Вчені поки не можуть точно визначити природу цих явищ і розслідують їх джерело.

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Це значущий момент, оскільки найкращі сейсмічні дані про Місяць були отримані більше півстоліття тому завдяки програмі "Аполлон". З моменту цих місій вчені мали обмежені знання про сейсмічну активність Місяця, і нові дані можуть значно розширити їх розуміння.

Розуміння сейсмічної активності Місяця має велике значення для дослідження його будови та внутрішньої структури. Це допоможе вченим краще зрозуміти, як влаштовані шлунки Місяця та інші геологічні аспекти його розвитку.

Індійська місія Chandrayaan-3 провела також інші наукові спостереження та виявила перші елементи на південному полюсі Місяця. Проте зараз посадковий апарат і марсохід перебувають у сплячому режимі через ніч на Місяці, коли відсутня сонячна енергія для зарядки батарей. Вони планують продовжити свої дослідження 22 вересня після пробудження.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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