Ирину Фарион уволили из Львовского политехнического университета за "аморальный проступок": что известно

Экс-депутат Ирина Фарион была уволена с должности профессора Национального университета "Львовская политехника" за аморальный проступок.

По информации, полученной от источников в правоохранительных органах и сообщенной порталом LB.ua, поводом для такого решения стало нарушение Фарион 41 статьи Кодекса законов о труде.

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Согласно указанной статье, это нарушение включает совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, который несовместим с продолжением данной работы.

Детали самой аморальной проступки или событий, которые привели к этому решению, пока не предоставлены. Однако это решение указывает на серьезные основания, побудившие университет к отстранению Фарион от преподавательской должности.

Представители Львовской политехники пока не предоставили официальный комментарий по этому решению.

СБУ начала расследование

Служба безопасности Украины объявила о начале уголовного производства и назначила ряд экспертиз по высказываниям бывшей депутатки парламента от "Свободы" и преподавательницы Львовской политехники, Ирины Фарион. Обращением для этого стал скандал, возникший после критики Фарион военнослужащих, использующих русский язык.

Фарион, заявив, что не может их называть украинцами, вызвала острую реакцию общественности. Позже она опубликовала письмо в свою поддержку, которое, как оказалось, было написано крымским студентом, чьи личные данные не остались скрытыми, и он был уличен российскими силовиками в Крыму.

СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Фарион и ведет досудебное расследование. Заявлено о нарушении четырех статей Уголовного кодекса, включая нарушение равноправия граждан, оскорбление чести и достоинства военнослужащих, нарушение тайны переписки и неприкосновенности частной жизни.

Собеседник ВВС Украина в СБУ признал, что, несмотря на отсутствие первоначальных намерений реагировать на высказывания Фарион, за последними событиями возникла необходимость в дальнейших мероприятиях. Он также подчеркнул, что пока нет достоверной информации о существовании крымского студента и его преследовании российскими силовиками, и этот вопрос расследуется украинскими спецслужбами. Кроме того, Львовская политехника должна рассмотреть возможное увольнение Фарион в ответ на требования студентов.

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