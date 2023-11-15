Ірину Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету за ''аморальний проступок'': що відомо

Екс-депутатка Ірина Фаріон була звільнена з посади професора Національного університету "Львівська політехніка" за аморальний проступок.

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За інформацією, отриманою від джерел у правоохоронних органах та повідомленою порталом LB.ua, приводом для такого рішення стало порушення Фаріон 41 статті Кодексу законів про працю.

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Згідно із зазначеною статтею, це порушення включає вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, який несумісний з продовженням даної роботи.

Деталей самого аморального проступку чи подій, які призвели до цього рішення, наразі не надано. Проте, це рішення вказує на серйозні підстави, які спонукали університет до відсторонення Фаріон від викладацької посади.

Представники Львівської політехніки наразі не надали офіційний коментар щодо цього рішення.

СБУ розпочала розслідування

Служба безпеки України оголосила про початок кримінального провадження та призначила низку експертиз стосовно висловлювань колишньої депутатки парламенту від "Свободи" та викладачки Львівської політехніки, Ірини Фаріон. Поводженням для цього став скандал, що виник після критики Фаріон військовослужбовців, які використовують російську мову.

Фаріон, заявивши, що не може їх називати українцями, викликала гостру реакцію громадськості. Пізніше вона опублікувала лист на свою підтримку, який, як виявилося, був написаний кримським студентом, чиї особисті дані не залишилися прихованими, і він був викрит російськими силовиками в Криму.

СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Фаріон та веде досудове розслідування. Заявлено про порушення чотирьох статей Кримінального кодексу, включаючи порушення рівноправності громадян, образу честі і гідності військовослужбовців, порушення таємниці листування і недоторканості приватного життя.

Співрозмовник ВВС Україна в СБУ визнав, що попри відсутність початкових намірів реагувати на вислови Фаріон, за останніми подіями виникла необхідність в подальших заходах. Він також наголосив, що наразі немає достовірної інформації про існування кримського студента та його переслідування російськими силовиками, і це питання розслідується українськими спецслужбами. Крім того, Львівська політехніка має розглянути можливе звільнення Фаріон у відповідь на вимоги студентів.

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