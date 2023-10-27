Использовал барабанную перепонку как батут: в ухе женщины поселился паук (видео)

64-летняя женщина обратилась в отоларингологическую клинику с жалобами на странные звуки, которые она слышит уже четвертые сутки. Она сообщила врачам, что чувствует, что в ее ухе кто-то живет.

Этот случай описан в медицинском журнале Новой Англии New England Journal of Medicine (NEJM). Пациентка пожаловалась врачам на непрерывные удары, щелчки и шорох, которые привели к бессоннице.

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Во время физического осмотра в ухе женщины был замечен маленький паук, который двигался во внешнем слуховом проходе левого уха. Также в слуховом проходе был найден экзоскелет паука.

"Барабанная перепонка в норме. Паука и экзоскелет удаляли с помощью аспирационной канюли, вставленной через отоскоп", – говорится в сообщении. Врачи добавили, что после удаления паука и экзоскелета симптомы пациентки сразу утихли.

На видео, сделанном врачами, можно заметить небольшого паука, ползающего у своего экзоскелета. Он периодически отталкивался лапками от барабанной перепонки, чтобы вылезти из уха – использовал этот орган как своеобразный батут.

Врачи отметили, что в случае "оккупации" уха пробравшимися к наружному слуховому проходу пауками или насекомыми рекомендуется закапывание лидокаина или этанола – для убийства их перед удалением. Это позволит предотвратить чрезмерные движения и дальнейшее повреждение структур уха. Однако не следует вводить жидкость в ухо, если барабанная перепонка перфорирована.

Зоолог и биолог сообщили в комментарии Ars Technica, что вид этого паука не идентифицирован. Он может принадлежать к семейству пауков-прыгунов (Salticidae).

Профессор биологии в Университете Огайо Джерри Ровнер добавил: "Многие пауки-охотники (т.е. те, кто не живет в паутине для захвата добычи) ищут защищенное место для линьки, поскольку они не могут защитить себя от хищников во время этого процесса". Именно поэтому паук защитил себя в ухе женщины.

Напомним, в Британии паук ночью укусил мужчину за глаз. Из-за яда жертва укуса чуть не потеряла зрение.

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