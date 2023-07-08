Итальянское блюдо на украинский лад: рецепт карпачо из свеклы
Карпачо – это итальянское блюдо, которое готовится из сырого мяса. Но мы предлагаем вам сделать вегетарианскую версию этого блюда.
Ингредиенты:
– свекла – 2 шт.
– Рукола – 50 г
– Сыр с плесенью – 50 г
– грецкие орехи – 50 г
– Горчица медовая – 15 г
– оливковое масло – 3 ст. л.
– лимон, сок – 1 ст. л.
– Перец черный молотый – по вкусу
– Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Отварите или запеките две свеклы.
2. Соус: 1 столовую ложку медовой горчицы смешайте с 3 столовыми ложками масла и 1 столовой ложкой лимонного сока, солью и перцем.
3. Готовую свеклу почистите и нарежьте тонкими пластинками и выложите на тарелку. Сверху выложите рукколу, кусочки голубого сыра с плесенью и присыпьте нарезанными орехами. Полейте все соусом. Приятного аппетита!
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