Итальянское блюдо на украинский лад: рецепт карпачо из свеклы

Карпачо – это итальянское блюдо, которое готовится из сырого мяса. Но мы предлагаем вам сделать вегетарианскую версию этого блюда.

Ингредиенты:

– свекла – 2 шт.

– Рукола – 50 г

– Сыр с плесенью – 50 г

– грецкие орехи – 50 г

– Горчица медовая – 15 г

– оливковое масло – 3 ст. л.

– лимон, сок – 1 ст. л.

– Перец черный молотый – по вкусу

– Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Отварите или запеките две свеклы.

2. Соус: 1 столовую ложку медовой горчицы смешайте с 3 столовыми ложками масла и 1 столовой ложкой лимонного сока, солью и перцем.

3. Готовую свеклу почистите и нарежьте тонкими пластинками и выложите на тарелку. Сверху выложите рукколу, кусочки голубого сыра с плесенью и присыпьте нарезанными орехами. Полейте все соусом. Приятного аппетита!

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