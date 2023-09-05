Из могилы пилота Андрея "Джуса" Пильщикова украли памятные шевроны: украинцы разъярены

На могиле погибшего военного пилота Андрея Пильщикова, известного под позывным "Джус", произошло неприятное событие – акт вандализма. Неизвестные украли шевроны, которые были оставлены там его собратьями, как символ памяти об этом военном герое.

Читайте также: Украинские военные эффектно уничтожили российскую станцию РЕБ "Стриж" дроном (видео)

Об этом инциденте стала известна благодаря девушке Мелании Подоляк, которая была в отношениях с Андреем Пильщиковым. В своем сообщении в Twitter, она рассказала, что собратья "Джуса" решили почтить его память и оставили на его могиле около 20 шевронов. Однако несколько дней после похорон эти шевроны исчезли.

Событие произошло после авиакатастрофы, произошедшей 25 августа в Житомирской области, в результате которой погибли трое опытных украинских пилотов: майоры Вячеслав Минка и Сергей Проказин, а также капитан Андрей Пильщиков, известный под позывным "JUICE".

Мелания Подоляк вызвала неизвестного вандала написать ей лично с целью вернуть шевроны. Она также обещала вознаграждение, которое будет гораздо более ценным и уникальным, чем сами шевроны. Девушка заверила, что это обменное соглашение останется конфиденциальным, и никто не узнает личность виновника этого поступка.

"Человеку, укравшему шевроны, которые на Андреевой могиле оставили его собратья. Напишите мне в частные сообщения. Я дам вам взамен что-то значительно уникальнее и ценнее, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени", – написала Мелания Подоляк в своем сообщении.

Люди в комментариях возмутились таким низменным поступком, и решили высказаться

Напомним, 18 августа несколько взрывов прогремели в оккупированном Энергодаре. Был взорван кабинет так называемого начальника полиции города во время совещания.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!