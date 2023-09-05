З могили пілота Андрія ''Джуса'' Пільщикова вкрали пам'ятні шеврони: українці розлючені

На могилі загиблого військового пілота Андрія Пільщикова, відомого під позивним "Джус" сталася неприємна подія – акт вандалізму. Невідомі особи вкрали шеврони, які були залишені там його побратимами, як символ пам'яті про цього військового героя.

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Про цей інцидент стала відома завдяки дівчині Меланії Подоляк, яка була в стосунках з Андрієм Пільщиковим. У своєму повідомленні в Twitter, вона розповіла, що побратими "Джуса" вирішили вшанувати його пам'ять і залишили на його могилі близько 20 шевронів. Проте, кілька днів після похорону, ці шеврони зникли.

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Подія сталася після авіакатастрофи, що трапилася 25 серпня в Житомирській області, внаслідок якої загинули троє досвідчених українських пілотів: майори В'ячеслав Мінка і Сергій Проказін, а також капітан Андрій Пільщиков, який був відомий під позивним "JUICE".

Меланія Подоляк викликала невідомого вандала написати їй особисто з метою повернути шеврони. Вона також обіцяла винагороду, яка буде набагато ціннішою та унікальною, ніж самі шеврони. Дівчина запевнила, що ця обмінна угода залишиться конфіденційною, і ніхто не дізнається про особу винуватця цього вчинку.

"Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам взамін щось значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені", – написала Меланія Подоляк у своєму повідомленні.

Люди в коментарях обурились таким ницим вчинком, і вирішили висловитись

Нагадаємо, 18 серпня кілька вибухів пролунали в окупованому Енергодарі. Було підірвано кабінет так званого начальника поліції міста під час наради.

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