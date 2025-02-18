Из Украины отступят аномальные морозы: синоптик назвала дату потепления

Последний месяц зимы в самом разгаре, однако многим уже хочется тепла и солнечных дней. Узнайте, когда в Украине прогнозируется потепление.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что холодная погода сохранится в течение всей недели. Морозы вероятно сохранятся как минимум до 23 февраля.

В Украине сейчас царит атмосферный фронт, который вызвал морозную погоду, снегопады и гололед. Днем 18 февраля температура будет колебаться от -2 до -7°С, а ночью может опускаться до -8...-13°C, местами - до -21°C. Поэтому, выходя на улицу, стоит тепло одеваться, закрывать лицо и беречь горло, чтобы избежать простуды.

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Когда в Украине потеплеет

По прогнозу Наталки Диденко, повышение температуры ожидается с 24 февраля 2025 года.

Прогноз "Укргидрометцентра" также указывает на потепление только в 20-х числах месяца. До этого времени в большинстве регионов ожидаются осадки в виде снега и дождя с мокрым снегом. Существует вероятность налипания снега и образования гололеда.

Напомним, ранее мы рассказывали, чего ждать от погоды в Украине весной и летом.

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