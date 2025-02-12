Україні загрожує водний дефіцит: експерти пояснили тривожні прогнози

Скорочення тривалості метеорологічної зими, зростання середньої температури повітря та відсутність снігового покриву можуть спричинити зменшення рівня ґрунтових вод і річок. Найбільший ризик посухи мають південні степові регіони України, зокрема Одеська, Херсонська та Миколаївська області.

Про кліматичні зміни URSA.MEDIA розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України. Вона зазначила, що раніше температура нижче нуля трималася кілька місяців, а нині справжня зима в Україні скоротилася до кількох тижнів.

Кліматичні умови залишаються різними для високогір’я Карпат і південних областей України, проте загальна тенденція спостерігається по всій країні – зими стають значно теплішими.

Сніговий покрив зазвичай нестійкий і не тримається довго, що особливо помітно в південних, центральних і навіть північних регіонах. Важливо зазначити, що ця тенденція нестабільного снігового покриву характерна не лише для України, а й для всієї Європи, північної півкулі та планети в цілому.

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Основною причиною таких змін є глобальне потепління. "Кліматичні зміни впливають на всі сфери економіки України, проте деякі з них зазнають сильнішого впливу", – зазначила кліматологиня.

По-перше, скорочення кількості опадів у поєднанні з різким підвищенням температури спричиняє посилення посух. Це негативно позначається на аграрному секторі, особливо після втрати Каховського водосховища, яке забезпечувало додаткову вологу та можливості для зрошення.

По-друге, малосніжні зими впливають на туристичну сферу, зокрема на розвиток гірськолижного відпочинку.

По-третє, такі кліматичні зміни можуть вплинути на сільськогосподарський баланс. "Тепла зима без снігу іноді може бути навіть корисною для озимих культур, оскільки знижується ризик їх вимокання", – пояснила Балабух.

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За її словами, відсутність снігу під час сильних морозів може серйозно зашкодити сільськогосподарським культурам. Наслідки залежать від поєднання кліматичних умов та стійкості рослин.

"Навіть у Києві можна спостерігати, як посеред зими починають розпускатися дерева, але різке зниження температури на 10 градусів і більше протягом доби може їх сильно пошкодити", – зазначила кліматологиня.

Крім того, сніг є важливим джерелом вологи для річкових басейнів та підземних вод.

"Саме завдяки сніговому покриву наші річки значною мірою поповнюють свої водні ресурси. Він також впливає на рівень ґрунтових вод", – пояснила експертка.

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Ще одним наслідком відсутності снігу є підвищений ризик виникнення пожеж.

"Відсутність снігового покриву та затяжна посуха створюють серйозну загрозу, адже суха рослинність, яка не пригнулася під снігом і не перегнила через вологу, легко займається та сприяє стрімкому поширенню пожеж, особливо за вітряної погоди", – пояснила Балабух.

Ця проблема стає ще актуальнішою в умовах постійних російських ракетних і дронових атак, які можуть спричинити займання.

За перші дев’ять місяців 2024 року кількість пожеж у природних екосистемах України зросла приблизно у 2,2 раза порівняно з 2023-м.

"Ми маємо бути готові до періоду з високою ймовірністю масштабних пожеж. Це пов’язано, зокрема, з відсутністю снігу, аномально високими температурами та нестачею опадів", – попередила кліматологиня.

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