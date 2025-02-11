Зберігатиметься плюсова температура: прогноз погоди в Україні на 12 лютого

Новий робочий тиждень в Україні пройде без снігу, однак зимові морози все ж нагадають про себе. В середині тижня, проте, трохи потеплішає.

За прогнозами "Укргідрометцентру", середа, 12 лютого, принесе плюсові температури не лише на Закарпатті. Вдень до +1 градуса потеплішає у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях, а на Волині, Прикарпатті, Львівщині, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій областях та в Криму стовпчики термометрів покажуть 0…+2 градуси.

Читайте також: Синоптики шокували прогнозом погоди на лютий: де буде весна, а які області завалить снігом в останній місяць зими

В Одеській області температура підніметься до +1…+3, а на Закарпатті залишиться стабільною – +4…+6. Вночі максимальні морози збережуться в межах -7…-9 градусів, а в Чернігівській області очікується до -10. У Києві температура вночі опуститься до -7…-9, вдень становитиме 0…-2. Найхолодніше в цей день буде в Луганській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях, де прогнозується -1…-3 градуси. Опадів не очікується.

Раніше ми розповідали, що в Укргідрометцентрі розповіли, як довго триматиметься "весняна" погода та коли чекати різких змін.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!