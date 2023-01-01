Из-за теплой зимы в Ивано-Франковской области проснулись медведи

Аномальная тёплая зима в Украине привезла к изменениям в поведении животных. Так, в Галицком НПП из-за необычно теплой погоды проснулись медведи.

Об этом сообщается в аккаунте парка на Facebook. Отмечается, что при сильных морозах животные спят глубоким сном.

"Зимний сон у медведей не такой, как, например, у сурков, которые впадают в достаточно глубокий анабиоз, его можно назвать дремотой. Поэтому, если морозы сильные, то они глубже засыпают и дольше спят, а если есть оттепели, выходят из берлог. Просто они не активны и используют запасы жира, который у них есть, - говорят ученые.

Речь идет о семействе бурых медведей, которые находятся в Центре реабилитации диких животных Галицкого НПП.

Они вышли из своих искусственно изготовленных берлог, отмечают работники Центра.

Кроме того, они напомнили, что в зимний период не подпускают туристов близко к медвежьим берлогам, чтобы не разбудить их и сами соблюдают тишину, потому что у них чувствительный сон.

Справка

Галицкий национальный природный парк находится в Ивано-Франковской области и был создан в 2004 году.

Целью парка является сохранение, воспроизводство и рациональное использование типовых и уникальных лесных и лесостепных природных комплексов Прикарпатья.

На его огромной территории, составляющей 12159,3 га, находится множество редких насекомых, птиц и краснокнижных животных.

Кроме того, там находится Центр реабилитации диких животных.

В 2021 году в центре находились четыре медведя, птицы и копытные. Это часть зверей и птиц, которые содержат пожизненно из-за увечья или высокого риска смертности после выпуска в дикую природу.

Напомним, после освобождения Херсона осенью в сети появилось видео как директор Ялтинского зоопарка Олег Зубков ворует животных.

Защитники животных сообщили, что в Крым была вывезена большая часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок.

Через день Зубков сделал заявление для СМИ, где отметил, что животное будет возвращено.

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