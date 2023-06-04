Избавитесь от здоровья и счастья: какие вещи нельзя класть на кровать

Какие вещи нельзя класть на кровать и почему - народные приметы украинцев

Наши предки считали, что некоторые предметы запрещено класть на кровать. Поскольку они могут навлечь беду и спровоцировать проблемы со здоровьем.

Среди таких вещей есть зеркала, иглы и шпильки, подарки умерших родственников, старая одежда и т.д. Верить или нет народным приметам, личное дело каждого.

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1. Зеркало. Эта вещь является посредником между миром живых и потусторонним миром. Поэтому его даже не стоит вешать в спальне, тем более класть на кровать. Иначе вы избавитесь от здоровья и счастья в личной жизни.

2. Иглы и шпильки. Эти предметы будут нести энергетику постоянных ссор и конфликтов. Их следует не держать в своей спальне и не класть на кровать ни в коем случае.

3. Подарки умерших людей. Такие подарки могут вызвать боль и уныние за человеком, который имел для вас значение и умер. Не пускайте эту энергетику в спальню и не кладите на кровать, потому что пригласите в дом болезни и неудачи.

Также не стоит класть на кровать предметы, подаренные неприятными для вас людьми.

4. Старая одежда. Такие вещи могут нести негативную энергетику, которую впитывают годами. Особенно это касается одежды, которую носят очень близко к телу.

Если класть изношенные вещи на кровать, то вы назовете негатив и различные заболевания.

5. Электроприборы. На кровати нужно отдыхать и спать, а не складывать ноутбуки, зарядные устройства, планшеты, телефоны. Это отрицательно влияет на энергетику, то такие предметы держите подальше от тех мест, где спите.

6. Мертвые цветы. Искусственные или засушенные цветы обладают мертвой энергией и не надо их класть на кровать, чтобы не навлечь на себя неизлечимые заболевания.

7. Лекарственные средства. Не стоит класть лекарства в те места, где вы спите и отдыхаете. Они будут ассоциироваться с болезнью на подсознательном уровне. А в жилище поселится энергия болезни.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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