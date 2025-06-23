Излишне уплаченные средства за коммуналку вернут: кто имеет право на возмещение

Украинцам разъяснили, кто имеет право на возврат средств за уже оплаченные коммунальные услуги. В новости речь идет о подробностях механизма компенсации и причинах, которые к этому привели.

В Украине выявлены многочисленные случаи нарушения при установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По данным Госпродпотребслужбы, более 85% проверенных предприятий искусственно завышали стоимость, в том числе услуги по водоснабжению и водоотводу.

Именно поэтому граждане, переплатившие за услуги, могут рассчитывать на возврат части средств. Механизм компенсаций предполагает выявление нарушений и перерасчет тарифов, после чего потребителям должны компенсировать излишне уплаченные суммы.

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После проведения 98 проверок в сфере ЖКХ было выявлено нарушение в 86 случаях. К виновным компаниям и лицам были применены ряд санкций:

наложено 42 штрафа на общую сумму 1,59 миллиона гривен;

вынесено 62 предписания;

оштрафованы 43 чиновника на 87 тысяч гривен;

а также принято решение о возврате потребителям 1,16 миллиона гривен переплат.

Как можно вернуть излишне уплаченные средства за "коммуналку"

Если вы подозреваете, что суммы в платежках были начислены неправомерно, имеете право подать обращение в Госпродпотребслужбу. Это можно сделать лично, подав заявление в региональное отделение или через онлайн-форму на официальном сайте учреждения.

Раньше мы рассказывали, какая категория пенсионеров имеет право не оплачивать коммуналку.

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