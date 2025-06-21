Хто має право оформляти пільгу на оплату комуналку та як це зробити

Окремі категорії громадян України мають право на знижку або повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг. Щоб скористатися цією можливістю, необхідно подати відповідну заяву.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України. В Україні понад 1,5 мільйона осіб користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Законодавство гарантує їм часткову або повну компенсацію витрат у межах встановлених соціальних норм.

Пільги можуть стосуватися таких послуг:

постачання холодної та гарячої води;

газопостачання;

електроенергії;

опалення;

вивезення сміття;

квартплати тощо.

Форма пільг може бути різною:

знижка у розмірі 25%, 50% або навіть 100%;

поширення не лише на пільговика, а й на членів його сім’ї;

з урахуванням сукупного доходу або без нього.

Розмір і вид пільги залежать від статусу особи та матеріального становища родини.

Які послуги охоплюють пільги

Пільги можуть надаватися на оплату:

житлових послуг (управління багатоквартирним будинком);

комунальних послуг;

абонентського обслуговування для споживачів індивідуальних договорів;

витрат у будинках із ОСББ або ЖБК;

придбання твердого палива та скрапленого газу.

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Хто має право на пільги

Право на знижки з оплати ЖКП мають такі категорії громадян:

учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;

багатодітні родини;

сім’ї загиблих військовослужбовців;

пенсіонери, які працювали в сільській місцевості в сферах освіти, медицини чи культури;

громадяни, постраждалі від аварії на ЧАЕС.

Якщо в одному домогосподарстві проживає кілька пільговиків, пільгу призначають одному з них — тому, хто має більший відсоток знижки.

Як оформити пільгу

Подати заяву для призначення пільг можна такими способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

поштою;

через мобільний додаток або електронний кабінет на порталі ПФУ.

Також документи приймають:

представники органів місцевої влади (сільської, селищної, міської ради або військової адміністрації);

працівники центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів), які передають їх у відповідні органи протягом трьох робочих днів.

Перед зверненням обов’язково потрібно бути зареєстрованим у Реєстрі осіб, які мають право на пільги.

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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