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Економіка

Хто має право оформляти пільгу на оплату комуналку та як це зробити

Ціхоцька Марія

Хто має право оформляти пільгу на оплату комуналку та як це зробити
Деякі українці мають право на знижку або повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг

Окремі категорії громадян України мають право на знижку або повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг. Щоб скористатися цією можливістю, необхідно подати відповідну заяву.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України. В Україні понад 1,5 мільйона осіб користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Законодавство гарантує їм часткову або повну компенсацію витрат у межах встановлених соціальних норм.

Пільги можуть стосуватися таких послуг:

  • постачання холодної та гарячої води;
  • газопостачання;
  • електроенергії;
  • опалення;
  • вивезення сміття;
  • квартплати тощо.

Форма пільг може бути різною:

  • знижка у розмірі 25%, 50% або навіть 100%;
  • поширення не лише на пільговика, а й на членів його сім’ї;
  • з урахуванням сукупного доходу або без нього.

Розмір і вид пільги залежать від статусу особи та матеріального становища родини.

Які послуги охоплюють пільги

Пільги можуть надаватися на оплату:

  • житлових послуг (управління багатоквартирним будинком);
  • комунальних послуг;
  • абонентського обслуговування для споживачів індивідуальних договорів;
  • витрат у будинках із ОСББ або ЖБК;
  • придбання твердого палива та скрапленого газу.

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Хто має право на пільги

Право на знижки з оплати ЖКП мають такі категорії громадян:

  • учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • багатодітні родини;
  • сім’ї загиблих військовослужбовців;
  • пенсіонери, які працювали в сільській місцевості в сферах освіти, медицини чи культури;
  • громадяни, постраждалі від аварії на ЧАЕС.

Якщо в одному домогосподарстві проживає кілька пільговиків, пільгу призначають одному з них — тому, хто має більший відсоток знижки.

Як оформити пільгу

Подати заяву для призначення пільг можна такими способами:

  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • поштою;
  • через мобільний додаток або електронний кабінет на порталі ПФУ.

Також документи приймають:

  • представники органів місцевої влади (сільської, селищної, міської ради або військової адміністрації);
  • працівники центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів), які передають їх у відповідні органи протягом трьох робочих днів.

Перед зверненням обов’язково потрібно бути зареєстрованим у Реєстрі осіб, які мають право на пільги.

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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Економіка