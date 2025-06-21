Кто имеет право оформлять льготу на оплату коммуналки и как это сделать

Отдельные категории граждан Украины имеют право на скидку или полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо подать заявление.

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины. В Украине более 1,5 миллионов человек пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Законодательство гарантирует им частичную или полную компенсацию расходов в пределах установленных социальных норм.

Льготы могут касаться следующих услуг:

снабжение холодной и горячей водой;

газоснабжение;

электроэнергии;

отопление;

вывоз мусора;

квартплаты и т.д.

Форма льгот может быть разной:

скидка в размере 25%, 50% или даже 100%;

распространение не только на льготника, но и на членов его семьи;

с учетом совокупного дохода или без него.

Размер и вид льготы зависят от статуса личности и материального положения семьи.

Какие услуги охватывают льготы

Льготы могут предоставляться на оплату:

жилищных услуг (управление многоквартирным домом);

коммунальные услуги;

абонентского обслуживания для потребителей индивидуальных договоров;

расходов в домах из ОСМД или ЖСК;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

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Кто имеет право на льготы

Право на скидки по оплате ЖКУ имеют следующие категории граждан:

участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны;

многодетные семьи;

семьи погибших военнослужащих;

пенсионеры, работавшие в сельской местности в сфере образования, медицины или культуры;

граждане, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

Если в одном домохозяйстве проживает несколько льготников, льготу назначают одному из них - имеющему больший процент скидки.

Как оформить льготу

Подать заявление на назначение льгот можно следующими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

почтой;

через мобильное приложение или электронный кабинет на портале ПФУ.

Также документы принимают:

представители органов местных властей (сельского, поселкового, городского совета или военной администрации);

работники центров предоставления административных услуг (ЦНАП), которые передают их в соответствующие органы в течение трех рабочих дней.

Перед обращением обязательно нужно быть зарегистрированным в Реестре лиц, имеющих право на льготы.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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