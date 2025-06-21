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Кто имеет право оформлять льготу на оплату коммуналки и как это сделать

Цихоцкая Мария

Кто имеет право оформлять льготу на оплату коммуналки и как это сделать
Некоторые украинцы имеют право на скидку или полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг

Отдельные категории граждан Украины имеют право на скидку или полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо подать заявление.

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины. В Украине более 1,5 миллионов человек пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Законодательство гарантирует им частичную или полную компенсацию расходов в пределах установленных социальных норм.

Льготы могут касаться следующих услуг:

  • снабжение холодной и горячей водой;
  • газоснабжение;
  • электроэнергии;
  • отопление;
  • вывоз мусора;
  • квартплаты и т.д.

Форма льгот может быть разной:

  • скидка в размере 25%, 50% или даже 100%;
  • распространение не только на льготника, но и на членов его семьи;
  • с учетом совокупного дохода или без него.

Размер и вид льготы зависят от статуса личности и материального положения семьи.

Какие услуги охватывают льготы

Льготы могут предоставляться на оплату:

  • жилищных услуг (управление многоквартирным домом);
  • коммунальные услуги;
  • абонентского обслуживания для потребителей индивидуальных договоров;
  • расходов в домах из ОСМД или ЖСК;
  • приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

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Кто имеет право на льготы

Право на скидки по оплате ЖКУ имеют следующие категории граждан:

  • участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны;
  • многодетные семьи;
  • семьи погибших военнослужащих;
  • пенсионеры, работавшие в сельской местности в сфере образования, медицины или культуры;
  • граждане, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

Если в одном домохозяйстве проживает несколько льготников, льготу назначают одному из них - имеющему больший процент скидки.

Как оформить льготу

Подать заявление на назначение льгот можно следующими способами:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • почтой;
  • через мобильное приложение или электронный кабинет на портале ПФУ.

Также документы принимают:

  • представители органов местных властей (сельского, поселкового, городского совета или военной администрации);
  • работники центров предоставления административных услуг (ЦНАП), которые передают их в соответствующие органы в течение трех рабочих дней.

Перед обращением обязательно нужно быть зарегистрированным в Реестре лиц, имеющих право на льготы.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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Экономика