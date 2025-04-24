Изменения на АЗС с 1 мая: почему бензин будут разбавлять спиртом и как это скажется на качестве и ценах на топливо

Начиная с 1 мая, все автозаправочные станции в Украине начнут использовать бензин с добавлением биоэтанола (спирта). Для большинства автомобилистов эти изменения пройдут почти незаметно: стоимость топлива останется стабильной, а при условии соблюдения установленных норм никакого вреда для двигателя не будет.

Почему вводятся такие изменения, какие могут быть последствия для двигателей и повлияет ли это на стоимость топлива – объяснил главный редактор специализированного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко в комментарии для OBOZ.UA. С 1 мая все заправки в Украине должны будут обязательно смешивать биоэтанол с бензином.

Биоэтанол – это этиловый спирт без воды, изготовленный из растительного сырья. В Украине, благодаря наличию соответствующей базы и спиртовых предприятий, его обычно производят из кукурузы или сахарной свеклы.

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Зачем внедряют такую практику и как она реализуется за границей

"После того, как в 2022 году мы потеряли поставки из Беларуси и России, большинство топлива начало поступать из Европы – и там уже давно в обороте бензин с биоэтанолом", – объясняет Сиренко. Фактически украинцы уже около трех лет заправляют авто бензином с примесями этанола – просто не все были об этом проинформированы. Введение обязательного добавления биоэтанола имеет две основные причины:

экология – уменьшение выбросов CO₂ и снижение вреда для окружающей среды;

экономика – в некоторые периоды биоэтанол стоит меньше, чем бензин, что потенциально позволяет снизить цену топлива.

Во многих странах Европы уже длительное время используют бензиново-этанольные смеси с содержанием этанола от 5 до 10%. "В США, например, на стелах заправок привычно видеть отметку Е15 – то есть 15% этанола. В Бразилии или Аргентине, наоборот, там 70% – это спирт", – отмечает Сиренко. Украина только начинает внедрять глобальный тренд на более экологичное топливо.

Появится ли специальная маркировка на АЗС и как будут контролировать качество

Пока что специальной маркировки на стелах АЗС не предусмотрено. "Но уже есть чеки с пометкой "биоэтанол 5%". Если в будущем все заправки будут продавать смесь, возможно, не будет необходимости выделять это отдельно", – считает Сиренко.

Переход на биоэтанол требует особой подготовки от АЗС. "Каждая заправка должна проводить зачистку резервуаров дважды в год, – говорит Сиренко. Биоэтанол имеет свойство "тянуть" на себя влагу и примеси, поэтому важно, чтобы резервуары были чистыми, иначе вся старая муть попадет в бак. Именно поэтому сейчас многие сети закрывают АЗС на ремонт – и это, по словам эксперта, хороший знак: готовится инфраструктура.

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Есть ли опасность для автомобилей

"Технически опасность есть только там, где не соблюдаются стандарты. Если все сделано правильно, смесь с этанолом не вредит двигателям", – уверяет эксперт. Впрочем, Сиренко рекомендует в первые недели после 1 мая выбирать надежные, хорошо известные автозаправки, где можно быть уверенным в качестве топлива и уровне обслуживания.

Как это повлияет на цены

"Цены не вырастут, по крайней мере не из-за биоэтанола. Сейчас нефть дешевеет, поэтому стоимость бензина на заправках уже снижается. Что касается биоэтанола, то смесь, которую законтрактовали сети в Европе, лишь немного дороже обычного 95-го – разница на литре составит копейки", – отмечает Сиренко.

Так что нет причин для паники. Наоборот, в перспективе биоэтанол может привести к снижению цены на топливо.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на АЗС в скором времени готовятся переписать цены на бензин.

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