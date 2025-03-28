Изменения на рынке труда в Украине: каких специалистов критически не хватает и кому крайне трудно найти работу

В Украине во время полномасштабной войны рынок труда претерпел существенные изменения. Сейчас наблюдается определенная стабилизация. Больше всего выросло количество предложений для военнослужащих, медицинских работников и юристов. В то же время специалистам IT-сферы найти работу стало значительно сложнее.

Согласно данным исследования work.ua, по сравнению с январем 2022 года количество вакансий выросло в 16 категориях, тогда как в 12 – уменьшилось. Об этом пишет OBOZ.UA.

Для сравнения, прошлогоднее исследование показывало спад вакансий в 19 сферах.

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При этом в некоторых категориях количество рабочих предложений осталось почти неизменным:

"Финансы, банк", +2%;

"Сфера обслуживания", +1%;

"Маркетинг, реклама, PR", +1%;

"Бухгалтерия, аудит", +0,6%;

"Топменеджмент, руководство высшего звена", +0,3%.

Спрос на специалистов снизился в 12 категориях. В то же время наибольший рост количества вакансий ожидаемо наблюдается в военной сфере. До начала полномасштабного вторжения на Work.ua не было отдельного раздела для военного рекрутинга, а сейчас более 600 подразделений размещают почти 9 000 предложений.

Если сравнить январь 2022 года и февраль 2025, больше всего выросло количество вакансий на такие должности:

деминер – с 1 до 377;

стрелок – с 3 до 735;

командир миномета – с 1 до 135;

инженер по дронам – с 5 до 202;

оператор дрона – с 18 до 702;

оператор отделения – с 6 до 198.

Такие данные приводят аналитики work.ua.

Количество вакансий в медицинской сфере также резко возросло. Основной причиной этого являются вызовы, вызванные полномасштабной войной. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), военные действия в Украине приведут к увеличению тяжелых заболеваний и распространению инфекций.

Кроме того, как отмечает министр здравоохранения, сердечно-сосудистые болезни у населения стали проявляться на 10-15 лет раньше. Это свидетельствует о повышенной потребности украинцев в медицинской помощи.

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Рост количества вакансий связан не только с повышенным спросом на медицинские услуги, но и с общим дефицитом кадров, который наблюдается во всех отраслях. Основными причинами этого являются мобилизация, миграция украинцев за границу и другие факторы.

Стоит отметить, что нехватка медицинских работников является не только украинской проблемой, но и глобальной. Согласно стратегии ВОЗ, до 2030 года в мире прогнозируется существенный кадровый дефицит в сфере здравоохранения.

В течение последних трех лет наблюдается значительный рост спроса на таких специалистов:

эпидемиолог (+200%);

анестезиолог (+170%);

реабилитолог (+152%);

невропатолог (+147%);

уролог (+145%);

хирург (+144%);

травматолог (+103%).

Третья сфера, в которой значительно выросло количество вакансий, – "Юриспруденция". Противоположная тенденция наблюдается в IT-отрасли: количество рабочих предложений уменьшилось на 36%. Заметное сокращение вакансий стало новой реальностью для таких специалистов: Game Developer (-87%), Java Developer (-86%), JavaScript Developer (-84%), Android Developer (-83%), iOS Developer (-81%), верстальщик (-75%), геймдизайнер (-71%).

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких областях в Украине зарплаты выросли на 100%.

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