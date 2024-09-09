Изменится ли тариф на электроэнергию в Украине до конца 2024 года

До завершения 2024 года в Украине тарифы на электроэнергию останутся без изменений. Более того, их пересмотр не планируется до 1 мая 2025 года. Таким образом, в сентябре и в течение осенне-зимнего сезона 2024/2025 года стоимость одного киловатт-часа будет составлять 4,32 грн.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила OBOZ.UA, что действие действующего тарифа на электроэнергию для украинцев продлено до конца апреля 2025 года. Пока что повышение тарифа не планируется.

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"Устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей. На уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", – отметила она.

Министр энергетики Герман Галущенко также подтвердил этот факт, отметив, что тариф утвержден правительственным постановлением.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗП 2024/25 гг. тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматривать не будут", – говорится в его ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что Кабмин утвердил тарифы на газ до следующего года.

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