Українська
Наука

Израильские археологи обнаружили металлический рыболовный крючок для акул возрастом 6000 лет (фото)

Максим Карпенко

Израильские археологи обнаружили металлический рыболовный крючок для акул возрастом 6000 лет (фото)

Израильское управление древностей объявило, что в Ашкелоне был найден древнейший в мире металлический рыболовный крючок. Его использовали для отлова акул.

Крючок изготовлен из меди, датированный примерно 6000 лет назад, 6,5 сантиметров (2,6 дюймов) длиной и 4 сантиметра в ширину. Об этом сообщает Haaretz.

Ничего похожего на это никогда не было найдено. Исследователи называют находку "нравом, чистым удачей".

Читайте также: Китайские археологи обнаружили окаменевший "цветок" в возрасте 170 миллионов лет

Крючок был обнаружен не на каком-то предполагаемом древнем пирсе или сам по себе, а в древнем жилом районе, что помогло определить его датировку – все находки были того же периода, эпохи энеолита. Крючок позеленел, как бывает, когда медь выветривается, но исследователи почистили его.

 

"Он был так велик и красив, что мы подумали, что он может быть с другого периода, но это не так", указали исследователи.

 

Напомним, ранее археологи раскопали гробницу майя вблизи Паленке в Чиапасе. Погребение, построенное из каменных плит в стиле, ранее не обнаруженное в Паленке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Наука