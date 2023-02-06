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Наука

Известный египтолог предполагает, что Гробница Тутанхамона может скрывать еще одну погребальную камеру

Максим Карпенко

Известный египтолог предполагает, что Гробница Тутанхамона может скрывать еще одну погребальную камеру

Британский египтолог Николас Ривз, бывший куратор Британского музея, утверждает в книге, что Гробница Тутанхамона может быть прихожей в другую погребальную камеру. По его словам, за стенами гробницы может быть немало кладов.

Он предполагает, что внутренняя камера Гробницы Тутанхамона в Гизе, открытая в 1922 году, может быть прихожей к месту захоронения другого фараона. Об этом пишет Daily Express.

"Я могу понять скептицизм, с которым в некоторых кругах восприняли мои предложения... Я потратил год, проверяя и проверяя свои выводы, прежде чем почувствовал себя достаточно комфортно, чтобы опубликовать. Отрицать доказательства не означает, что они исчезнут", – отметил египтолог.

Теория Ривза базируется на многолетних исследованиях гробницы Тутанхамона и возникла десять лет назад, когда была построена копия гробницы, чтобы свести к минимуму влияние миллионов посетителей оригинальной комнаты.

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Для создания копии было сделано множество 3D-изображений. После длительного осмотра Ривз заметил контуры того, что он интерпретировал как запечатанное дверное проем, так и слабые следы еще одной перегородки.

Он считает, что там может содержаться мумия древнеегипетской царицы, которая после смерти мужа, возможно, стала редкой женщиной-фараоном под новым именем Нефернеферуатен.

"Если эта "тайная" гробница когда-либо существовала, она могла бы быть достаточно простой. Многие ключевые предметы погребального оборудования женщины-фараона Нефернеферуатен, которую Николас, я и многие другие египтологи считаем царицей Нефертити, были переоборудованы для погребения Тутанхамона. Поэтому ее точно не похоронили как фараона. Но найти такую ​​известную фигуру, как Нефертити, было бы интересно", – говорит профессор Айдан Додсон, бакалавр, почетный профессор египтологии университета Бристоль.

Но проблем, с которыми сталкивается Ривз и его теория о "тайной" гробнице древней королевы и фараона, множество.

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Существуют не только практические вопросы о том, как прокопаться в секретную комнату, не разрушая древние стены, но Ривз также сталкивается с оппозицией египтологов из Каира и Луксора, полностью отвергающих его теорию. Один эксперт даже заявил, что "мы не должны гнаться за галлюцинациями".

Отмечается, что радарные поиски министерства древностей Египта пришли к выводу, что за стенами комнаты Тутанхамона ничего нет. Однако, как ни странно, эти результаты еще не были опубликованы для дальнейшего экспертного изучения.

Нет сомнений в том, что если Ривз сможет доказать, что его многочисленные сомнения ошибаются, открытие возможной гробницы королевы, которая стала фараоном, станет самой сенсационной археологической находкой в ​​Древнем Египте.

Напомним, ранее египтологи обнаружили гробницу фараонов вблизи Каира. В ней была вероятно самая старая и полная мумия в возрасте около 4300 лет.

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