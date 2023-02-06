Известный египтолог предполагает, что Гробница Тутанхамона может скрывать еще одну погребальную камеру

Британский египтолог Николас Ривз, бывший куратор Британского музея, утверждает в книге, что Гробница Тутанхамона может быть прихожей в другую погребальную камеру. По его словам, за стенами гробницы может быть немало кладов.

Он предполагает, что внутренняя камера Гробницы Тутанхамона в Гизе, открытая в 1922 году, может быть прихожей к месту захоронения другого фараона. Об этом пишет Daily Express.

"Я могу понять скептицизм, с которым в некоторых кругах восприняли мои предложения... Я потратил год, проверяя и проверяя свои выводы, прежде чем почувствовал себя достаточно комфортно, чтобы опубликовать. Отрицать доказательства не означает, что они исчезнут", – отметил египтолог.

Теория Ривза базируется на многолетних исследованиях гробницы Тутанхамона и возникла десять лет назад, когда была построена копия гробницы, чтобы свести к минимуму влияние миллионов посетителей оригинальной комнаты.

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Для создания копии было сделано множество 3D-изображений. После длительного осмотра Ривз заметил контуры того, что он интерпретировал как запечатанное дверное проем, так и слабые следы еще одной перегородки.

Он считает, что там может содержаться мумия древнеегипетской царицы, которая после смерти мужа, возможно, стала редкой женщиной-фараоном под новым именем Нефернеферуатен.

"Если эта "тайная" гробница когда-либо существовала, она могла бы быть достаточно простой. Многие ключевые предметы погребального оборудования женщины-фараона Нефернеферуатен, которую Николас, я и многие другие египтологи считаем царицей Нефертити, были переоборудованы для погребения Тутанхамона. Поэтому ее точно не похоронили как фараона. Но найти такую ​​известную фигуру, как Нефертити, было бы интересно", – говорит профессор Айдан Додсон, бакалавр, почетный профессор египтологии университета Бристоль.

Но проблем, с которыми сталкивается Ривз и его теория о "тайной" гробнице древней королевы и фараона, множество.

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Существуют не только практические вопросы о том, как прокопаться в секретную комнату, не разрушая древние стены, но Ривз также сталкивается с оппозицией египтологов из Каира и Луксора, полностью отвергающих его теорию. Один эксперт даже заявил, что "мы не должны гнаться за галлюцинациями".

Отмечается, что радарные поиски министерства древностей Египта пришли к выводу, что за стенами комнаты Тутанхамона ничего нет. Однако, как ни странно, эти результаты еще не были опубликованы для дальнейшего экспертного изучения.

Нет сомнений в том, что если Ривз сможет доказать, что его многочисленные сомнения ошибаются, открытие возможной гробницы королевы, которая стала фараоном, станет самой сенсационной археологической находкой в ​​Древнем Египте.

Напомним, ранее египтологи обнаружили гробницу фараонов вблизи Каира. В ней была вероятно самая старая и полная мумия в возрасте около 4300 лет.

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