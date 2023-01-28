В Египте впервые раскопали полностью уцелевший древний город римской эпохи (фото)

Во время археологических раскопок в районе Бейт-Ясси Андраос в Египте исследователи впервые нашли полностью уцелевшее римское поселение. Также были найдены несколько семейных захоронений.

Как сообщает Egypt Today, в западной части Луксора археологи откопали поселение, которое могло быть продолжением древнего города Фивы. Был обнаружен ряд жилых домов, две башни, служившие помещением для голубей (примерно II или III век нашей эры).

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Исследователи обнаружили и ряд мастерских для производства и выплавки металлов. В этих помещениях находились несколько горшков, бутылки для воды, фляги, а также гончарные подносы, шлифовальные инструменты и римские медные и бронзовые монеты, датируемые разными историческими эпохами.

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Археологи также проводили раскопки на кладбище Дра Абу аль-Нага, расположенном в западной части материка в Луксоре. Там было обнаружено несколько семейных захоронений.

Ученые заметили, когда проводили раскопки вблизи Луксора несколько раньше, то уже находили иконы, монеты, амфоры.

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