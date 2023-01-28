У Єгипті вперше розкопали повністю вціліле давнє місто римської епохи (фото)

Під час археологічних розкопок у районі Бейт-Ясі Андраос в Єгипті дослідники вперше знайшли повністю вціліле римське поселення. Також було знайдено кілька сімейних поховань.

Як повідомляє Egypt Today, у західній частині Луксора археологи відкопали поселення, яке могло бути продовженням стародавнього міста Фіви. Було виявлено низку житлових будинків, дві вежі, які служили помешканням для голубів (приблизно II або III століття нашої ери).

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Дослідники знайшли й низку майстерень для виробництва і виплавки металів. У цих приміщеннях знаходилися кілька горщиків, пляшки для води, фляги, а також гончарні таці, шліфувальні інструменти й римські мідні та бронзові монети, що датуються різними історичними епохами.

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Археологи також проводили розкопки на кладовищі Дра Абу аль-Нага, що розташоване у західній частині материка в Луксорі. Там було виявлено кілька сімейних поховань.

Науковці зауважили, коли проводили розкопки поблизу Луксора трохи раніше, то вже знаходили ікони, монети, амфори.

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