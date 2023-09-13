Изысканное грузинское блюдо без мороки: рецепт чашушули в мультиварке

Чашушули – это тушеная с овощами телятина по-грузински. Очень вкусное и сытное блюдо по рецепту от Shuba.

Ингредиенты:

Телятина – 800 г

Лук репчатый – 4 шт.

Томаты – 3 шт.

Перец болгарский красный – 2 шт.

Чеснок, головка – 1 шт.

Паста томатно – 60 г

Аджика сухая – 1 ч. л.

Приправа "Хмели-суннели" – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Зелень – по вкусу

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Способ приготовления:

Вымойте и нарежьте средними кусочками телятину. Посолите, поперчите и выложите в чашу мультиварки.

Нарежьте полукольцами лук, чеснок – пластинками, помидоры и болгарский перец – кубиками. Овощи добавьте к мясу и посолите.

Томатную пасту, хмели-сунели, аджику, измельченную зелень, смешайте посолите и перемешайте. Полейте ингредиенты соусом.

Закройте крышку мультиварки и готовьте в режиме тушения 2 часа.

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