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Изысканный и быстрый завтрак: Как приготовить французский тост с сыром и бананом

Игорь Романько

Как сделать тост с твердым сыром и бананом

Бутерброды всегда являются отличным вариантом завтрака или перекуса, но что если вы собираетесь сделать что-то особенное? Попробуйте этот рецепт бутербродов с бананами и сыром, которые точно придутся вам по вкусу.

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Рецептом поделились на сайте "Ого". Это блюдо идеально для завтрака или легкого перекуса. Давайте вместе создадим аппетитные сэндвичи со вкусным творогом и бананами.

Ингредиенты:

  • 8 ломтиков тостового хлеба
  • 60 г твердого сыра
  • 2 банана
  • 25 г сахарной пудры
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ч. ложки сахара
  • 5 ст. ложек молока
  • 4 яйца

Приготовление:

  1. Сначала очистите хлеб от корок, отрежьте их.
  2. В отдельной миске взбейте яйца и добавьте молоко, создавая смесь.
  3. Большой сыр натерте на крупную терку.
  4. Бананы разомните в пюре с помощью вилки и смешайте их с тертым сыром, добавив сахар.
  5. Положите творожно-банановую начинку на 4 тоста, закройте их другим ломтиком.
  6. Обваляйте полученные сэндвичи в смеси молока и яиц, следите, чтобы ломтики не развалились.
  7. Обжарьте бутерброды на сковороде по бокам 3-5 минут или до появления легкого золотистого цвета.
  8. Готовые бутерброды посыпьте сверху сахарной пудрой.

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