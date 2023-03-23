К несчастью: что нельзя дарить девушке

Некоторые подарки могут не разочаровать получательницу, но и навлечь на нее беду. Не лучшим вариантом станут украшения, косметика и т.д.

Выбирая подарок любимой, маме, сестре, подруге, нужно также быть очень внимательным. Поскольку существует много народных примет и предрассудков по запретному списку.

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Что нельзя дарить девушке

1. Жемчужины. В народе говорят, что жемчужины символизируют пролитые слезы. В мифологии разных народов жемчужина ассоциируется с несчастьями. Наши предки были убеждены, что жемчужины нужно покупать только самим себе, а ни в коем случае не дарить и не принимать в подарок. Также неудачным подарком из аксессуаров станут часы.

2. Нижнее белье. На первый взгляд, комплект хорошего нижнего белья может показаться отличным подарком. Особенно если ее подарить своей любимой. Если же ваши отношения только начинаются, лучше этого не делать. Такой подарок может показаться навязчивым и сексуальным подтекстом.

3. Косметика и духи. Дарить косметику и духи – к несчастью. Кроме того, они могут не подойти для того, кого дарите. Поскольку этот аспект очень индивидуален и точно угадать, какие ароматы она любит, не так просто.

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4. Одежда. Время от времени платье, кофта и другие предметы гардероба могут стать причиной испорченного настроения. Хотя длительные отношения, внимание к партнеру и сохраненный чек сводят риск к минимуму.

5. Путешествие. Такой подарок – к срыву планов, дедлайнов и непредвиденной мороки. В основном путешествия приносят хорошее настроение, впечатления, снимают стресс, и если отдых на двоих, то это точно укрепит отношения.

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Ранее UAportal писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке, а также о приметах и предрассудках, связанных с приходом гостей.

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