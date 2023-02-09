К разлуке или к крепкому здоровью: можно ли дарить желтые цветы женщинам и девушкам

Со временем значения закрепились не только за каждым цветком, но и за их оттенками. И желтый цвет – один из противоречивых. С одной стороны, он символизирует солнце, тепло и радость. А с другой стороны, многие считают, что нельзя дарить желтые букеты: это предательство или разлука. Мы расскажем, откуда взялась эта примета и считать ли желтые цветы символом развода.

Придавать символическое значение цвету букетов стали сравнительно недавно. В 18 веке на Востоке появилась мода на передачу сообщений с помощью бутонов – девушка прикрепляла соцветия определенного цвета к воротнику или поясу одежды, а мужчина по оттенку букета догадывался о ее чувствах. Желтому цвету приписывали значение разрыва романтической связи.

Существует также и другая версия, по которой в восточной стране князь вернулся домой с войны и решил проверить свою жену на верность. Ведьма посоветовала подарить ей букет красных роз и положить у кровати. За ночь они пожелтели, и это символизировало измену. Так желтые цветы приобрели дополнительное значение – как символ супружеской неверности.

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Однако такая однозначная трактовка желтых цветов просуществовала недолго. Розы солнечного оттенка очень хороши, чтобы передавать сообщения о разлуке. Поэтому к 20 веку значение желтых роз изменилось : букеты стали олицетворять дружбу, радость и успех. Единственная страна в Европе, где желтые цветы до сих пор однозначно символизируют разлуку – Германия.

Отчасти неоднозначная слава желтых роз подогревается кинематографом – в фильмах герои-любовники вручают своим пассиям шикарные букеты цвета солнца с целью эффектного и красивого развода. Есть и легенда, согласно которой красные цветы в руках изменившей жены мгновенно пожелтели.

Сегодня эта символика и старые легенды стали историей. Основным критерием выбора цветового оттенка в букете являются индивидуальные предпочтения, личные ощущения и чувства дарящего. Есть какие-то ненавязчивые традиции, но придерживаться их либо нет — личный выбор каждого. Вряд ли современная девушка подумает, что ее подозревают в измене или собираются бросить, если получит роскошный букет золотистых желтых роз.

Когда принято дарить желтые цветы

Лучший повод для таких положительных цветов – это поздравление с Днем рождения и важными жизненными достижениями: карьерным ростом, покупкой нового жилья, получением диплома.

Как символ интеллекта и гордости, они хорошо подойдут для выпускных и начала учебного года.

Это также традиционные подарки на День матери, Пасху или как повод поднять настроение важному человеку.

Хорошим тоном считается отправить желтые цветы в качестве пожелания удачи.

Напомним, если вы еще не решили, что подарить парню на День всех влюбленных, то у нас для вас очень полезный список. Учитывайте личные предпочтения вашей второй половинки, чтобы выбрать лучший презент.

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