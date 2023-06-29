Кабачковый торт с зеленью и чесноком в считанные минуты: простой рецепт
Кабачки можно жарить, варить, тушить и запекать. А еще стоит попробовать драники из кабачков, рецепт которых мы писали раньше.
Сегодня предлагаем вам рецепт кабачкового торта с чесноком и зеленью. Он вкусный, душистый и полезный. По желанию, можно между лепешками положить помидоры, тогда он получится еще и сочным.
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Составляющие
- Кабачки среднего размера – 6 шт.
- Помидоры свежие – 6 шт.
- Мука пшеничная – 6 ст. л.
- Яйца – 3 шт.
- Чеснок – 4 зубчика
- Укроп – 5 веточек
- Майонез или сметана – 200 мл
- Соль и перец черный молотый – по вкусу
- Масло для жарки
Как готовить
Кабачки нужно помыть и отрезать кончики. Натрите их на большой терке.
Добавьте соль и помешайте, когда кабачки пустят сок, слейте его в отдельную миску.
Помидоры следует помыть и нарезать кружочками.
Чеснок выжмите и добавьте к сметане или майонезу. Перемешайте.
В кабачковую массу добавляем нарезанный укроп, яйца, перчим и добавляем муку, перемешайте.
Небольшую сковороду нужно поставить греться и добавить растительное масло. Когда масло нагреется, начните жарить лепешки из кабачкового теста. Обжариваем кабачковые лепешки до золотистого цвета с обеих сторон.
На блюдо выкладываем первый корж, промазываем его майонезом с чесноком (или сметанным кремом), после чего укладываем слой томатов. Таким образом, собираем торт до последнего коржа.
Сверху готовый торт можно присыпать зеленью.
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