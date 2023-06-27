Всего три ингредиента: простой рецепт фаршированных кабачков от Клопотенко
Блюда из кабачков – хит летнего сезона. Если вы уже пробовали приготовить драники из этих овощей по нашему рецепту, готовьтесь к новому блюду – запеченным кабачкам с сыром.
Этим рецептом поделился известный украинский кулинар Евгений Клопотенко. Он предлагает начинить их сыром и запечь в духовке. "Получится удивительно нежно, сочно и очень вкусно", — говорит повар.
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Какие ингредиенты нужны:
- Кабачки – 2 шт.
- Кисломолочный творог – 330 г
- Моцарелла – 100 г
- Соль и перец по вкусу
Как готовить:
- Духовку нужно разогреть до 180 градусов.
- Кабачки помойте, разрежьте пополам и достаньте ложкой середину.
- Моцарелла натрите и смешайте с сыром. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте. Можно добавить покрошенный укроп или петрушку – по желанию.
- Наполните начинкой кабачки, выложите на противень или форму для запекания. Запекайте 20 минут при температуре 180 градусов.
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