Кабмин изменил порядок оформления инвалидности: о чем идет речь

Кабинет Министров Украины внес значительные изменения в процедуру оформления инвалидности участников боевых действий и членов семей погибших защитников. Эти новшества призваны упростить процесс получения социальных гарантий для ветеранов и их родных.

Теперь ветераны могут подать заявление на установление инвалидности не только в электронном виде, но и в бумажном. Заявление может быть направлено по почте или подано лично в соответствующее структурное подразделение по вопросам ветеранской политики или ЦНАПа. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Если заявитель отсутствует необходимые документы, структурное подразделение самостоятельно обратится в другие органы для их получения. Это значительно упростит процедуру для ветеранов. Заявитель будет уведомлен о принятом решении (предоставлении или отказе в предоставлении статуса) удобным для него способом, указанным в заявлении.

Что это значит для ветеранов:

Новые правила делают процедуру оформления инвалидности более доступной для ветеранов, особенно для тех, у кого нет возможности воспользоваться электронными сервисами. Уменьшается количество документов, которые необходимо собирать самостоятельно, а также сокращаются сроки рассмотрения заявлений. Определен четкий алгоритм действий структурных подразделений по ветеранской политике, что обеспечивает прозрачность процесса.

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Подробнее об изменениях:

Изменения коснулись нескольких нормативно-правовых актов, в частности:

Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности: Уточнена процедура установления инвалидности для лиц с инвалидностью в результате войны.

Уточнена процедура установления инвалидности для лиц с инвалидностью в результате войны. Порядок предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны: Детализирована процедура подачи и рассмотрения заявлений на предоставление статуса лица с инвалидностью в результате войны.

войны. Порядок предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины: Внесены изменения в процедуру предоставления статуса члена семьи погибшего защитника.

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