Кабмин изменил правила наследования имущества: что нужно знать

Кабмин принял изменения по правилам принятия наследства. В частности, родственники умерших должны подать заявление о получении права наследования в течение шести месяцев.

Ранее этот срок был увеличен до десяти месяцев. Соответствующее решение прописано в постановлении правительства №469.

Отмечается, что во время военного положения можно обращаться к любому нотариусу, без привязки к последнему месту жительства умершего. Речь идет о нотариусах, работающих на подконтрольной Украине территории.

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Наследство можно получить по завещанию, если оно было написано и заверено должным образом. Для этого документ должен быть составлен у нотариуса или заверен главным врачом больницы, командиром военного формирования или представителем местного самоуправления.

В случае отсутствия завещания или его недействительности наследование происходит в соответствии с законодательными нормами. В них определены пять очередей подражания. К первой относятся дети, родители и супруг.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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