Кабмін змінив правила успадкування майна: що потрібно знати

Кабмін ухвалив зміни щодо правил ухвалення спадщини. Зокрема, родичі померлих мають подати заяву про набуття права успадкування упродовж шести місяців.

Раніше цей термін був збільшений до десяти місяців. Відповідне рішення прописане у постанові уряду №469.

Зазначається, що на час воєнного стану можна звертатися до будь-якого нотаріуса, без прив'язки до останнього місця проживання померлого. Йдеться про нотаріусів, які працюють на підконтрольній Україні території.

Читайте також: Нові норми споживання для нарахування субсидій на комунальні послуги

Спадок можна отримати за заповітом, якщо воно було написане та завірене належним чином. Для цього документ має бути складений у нотаріуса, або завірений головним лікарем лікарні, командиром військового формування або представником місцевого самоврядування.

Відео дня

У разі відсутності заповіту чи його недійсності успадкування відбувається відповідно до законодавчих норм. У них визначено п'ять черг наслідування. До першої належать діти, батьки та чоловік/дружина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!