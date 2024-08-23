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Экономика

Кабмин продлил льготную стоимость газа для украинцев

Цихоцкая Мария

Кабмин продлил льготную стоимость газа для украинцев
Цена на газ для населения останется неизменной

Особую льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей продлили до 30 апреля 2025 года. Газ для населения будет стоить менее 8 грн за кубометр, для производителей тепла – 7,4 грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Правительство продлило специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей.

Решение будет действовать до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года", – сообщил Шмигаль.

Напомним, мы уже писали, кому не будут отключать свет даже за долги.

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