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Економіка

Кабмін продовжив пільгову вартість газу для українців

Ціхоцька Марія

Кабмін продовжив пільгову вартість газу для українців
Ціна на газ для населення залишиться незмінною

Спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів продовжили до 30 квітня 2025 року. Газ для населення коштуватиме менше 8 грн за кубометр, для виробників тепла - 7,4 грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів.

Рішення діятиме до кінця наступного опалювального сезону, тобто 30 квітня 2025 року", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, ми вже писали, кому не відключатимуть світло навіть за борги.

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Економіка