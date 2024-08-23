Кабмин продлил льготную стоимость газа для украинцев
Особую льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей продлили до 30 апреля 2025 года. Газ для населения будет стоить менее 8 грн за кубометр, для производителей тепла – 7,4 грн.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
"Правительство продлило специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей.
Решение будет действовать до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года", – сообщил Шмигаль.
Напомним, мы уже писали, кому не будут отключать свет даже за долги.
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