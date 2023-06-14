Кабмин вводит экспериментальный проект для быстрого предоставления субсидий

Кабинет Министров Украины утвердил постановление, внедряющее экспериментальный проект для улучшения процедуры предоставления субсидий населению для компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил в телеграмме постоянным представителем Кабинета Министров в Верховной Раде, Тарасом Мельничуком.

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Согласно сообщению, было одобрено предложение Министерства социальной политики и Министерства цифровой трансформации по реализации экспериментального проекта в течение двух лет, направленного на улучшение процедуры предоставления субсидий населению для компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Согласно пояснительной записке к документу, Министерство социальной политики совместно с Пенсионным фондом Украины разработали упрощенный механизм быстрого предоставления жилищных субсидий, который, если успешно реализуется, может быть расширен на все социальные выплаты.

Проект предусматривает автоматизированный обмен информацией между Пенсионным фондом, поставщиками жилищно-коммунальных услуг и государственными реестрами, такими как Государственная миграционная служба, Государственная пограничная служба, Министерство социальной политики и другие для получения необходимой информации о домохозяйствах, имеющих право на жилищные субсидии.

Также будет внедрена система превентивного выявления потенциальных получателей жилищной субсидии и информирование их о возможности получения помощи.

Кроме того, предполагается возможность подачи заявления и декларации на жилищную субсидию "в один клик" через онлайн-кабинет на вебпортале Пенсионного фонда Украины или на портале "Действие" (с сохранением имеющихся способов обращения за жилищной субсидией).

Выполнение предложенных в проекте положений потребует расходов в сумме 47,5 миллионов гривен в 2023 году.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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