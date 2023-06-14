Кадыров ищет Адама Делимханова и просит ГУР о помощи: 'На связь не выходит'

После сообщений о ранении или смерти правой руки главы Чечни, российского депутата госдумы Адама Делимханова, Рамзан Кадыров объявил вознаграждение за информацию о местонахождении своего приспешника.

Кадыров даже обратился за помощью к украинской разведке. Он говорит, что не имеет связи со своим прихвостнем.

"Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрую" и очень прошу помочь", – написал он в Телеграмм-канале.

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Тем временем депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов со ссылкой на главу госдумы рф Вячеслава Володина сообщил, что находящийся в оккупированной части Украины депутат Адам Делимханов жив и здоров.

"Володин сказал нам о коллеге примерно следующее: "Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам", — написал Кузнецов в своем телеграм-канале.

Депутат Евгений Ревенко в своем телеграм-канале сообщил, что Володин в начале пленарного заседания "призвал журналистов быть аккуратнее с непроверенной информацией, тем более что подобные фейки сейчас активно штампует украинская сторона".

Напомним, 14 июня в Бердянском районе Запорожской области под обстрел ВСУ попал кортеж российского депутата госдумы Адама Делимханова, правой руки главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил журналист, политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, Делихманов был ликвидирован. Однако депутаты госдумы России заявляют, что он только ранен.

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